ارتفاع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 832 قتيلا

ارتفع عدد القتلى، اليوم الأحد، إثر زلزال وتسونامي ضربا جزيرة سولاويسي بإندونيسيا إلى 832 قتيلا في حين أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن نطاق المناطق المتأثرة قد يكون أكبر من المتوقع.





ونقلت وكالة (رويترز) عن وكالة مكافحة الكوارث في إندونيسيا قولها: "إن عدد ضحايا الزلزال وتسونامي في جزيرة سولاويسي بإندونيسيا ارتفع إلى 832 قتيلا"، مضيفة: "إن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث تعتقد أن المنطقة المتأثرة أكبر مما كان يٌعتقد في البداية".





كما قال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث سوتوبو بورو في مؤتمر صحفي: "إن التقارير تفيد أن كثيرين محاصرون تحت أنقاض مبان انهارت بعد الزالزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة".





وضرب الزلزال جزيرة سولاويسي يوم الجمعة الماضية، ما أسفر عن أمواج مد عاتية وصل ارتفاعها إلى ستة أمطار.





