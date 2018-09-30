بوجلة: القضية الفلسطينية هي قضية جزائرية منذ عقود طويلة

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس إذاعة الجزائر الدولية عبد القادر بوجلة خطاب الرئيس محمود عباس بالأمم المتحدة بالراقي والذي تضمن الكثير من المعاني والتشخيص الجيد لما يحدث حاليا في فلسطين مبينا أنه كان للخطاب الأثر الكبير في نفوس الجزائريين.وجدد بوجلة التأكيد حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، على أن القضية الفلسطينية هي قضية جزائرية منذ عقود طويلة وحتى الآن بتعاقب الأجيال والحكومات مشددا على هذه القضية تبقى الجوهرية بالنسبة للجزائريين.وفيما يتعلق بالذكرى الثالثة عشرة لميثاق السلم والمصالحة الوطنية الجزائرية، قال رئيس إذاعة الجزائر الدولية إن الشعب الجزائري استطاع خلال ثلاثة عشر عاما الخروج من الأزمة الحقيقية التي ألمت به بفضل حنكة وعزيمة وإصرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقه واستطاع الانتقال من صفحة سوداء إلى بيضاء ملأها الجزائريون بالكثير من الانجازات والتنمية الوطنية .