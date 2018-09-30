رام الله - دنيا الوطنقال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، زياد الحموري: إن سلطات الاحتلال تواصل فرضها الضرائب على المقدسيين، وألحقت الضرر بـ 70 % من المحال والعقارات بالقدس، وتقوم بمصادرتها بذريعة تراكم الديون على أصحابها لتهجيرهم من مدينتهم.وأوضح الحموري لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن أكثر من 250 محلاً تم إغلاقها في البلدة القديمة بالقدس بسبب الضرائب الإسرائيلية على عقارات القدس، إلى جانب الحصار المفروض وحملات الإغلاق والملاحقة الضرائبية للمقدسيين.وأضاف الحموري، أنه تم سحب هويات 15 ألف مقدسي منذ عام 1967 ولغاية اليوم، مشيراً إلى أنه في حال نفذ الاحتلال مخططه الذي يعتبر عدداً من المناطق خارج حدود القدس مثل كفر عقب ومخيم شعفاط، فإنه سيحرم 140 ألف مقدسي من هوياتهم، وستكون ممتلكاتهم عرضه للمصادرة.