اللجنة التنفيذية تضع آليات لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. جمال محيسن: إن خطاب الرئيس محمود عباس بالأمم المتحدة، يُمثل البرنامج السياسي للمرحلة المقبلة.وأوضح محيسن في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأحد، أنه على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وضع الآليات لتنفيذ القرارات السابقة للمجلسين المركزي والوطني، واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بتحديد العلاقة مع الاحتلال، والتصدي للسياسة الأمريكية بحق شعبنا.وطالب محيسن، المجتمع الدولي بوضع آليات لتنفيذ القرارات التي يتخذها، وفرض عقوبات على إسرائيل التي تواصل انتهاكاتها في تحد واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية.من جهة ثانية، قال عضو مركزية فتح: إن تصريحات المندوبة الأمريكية نكي هايلي، التي زعمت فيها أن الرئيس هو من يتسبب بتدهور الأوضاع في فلسطين، جاءت رداً على ما جاء في خطابه بالأمم المتحدة من جُرأة وانتقاد لسياسة ترامب، وعدم قبوله أيه إملاءات من إدارته.