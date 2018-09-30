أونروا: تخفيض عجز وكالة الغوث إلى 64 مليون دولار

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم (أونروا) عدنان أبو حسنة: إن الاجتماع الدولي الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بهدف مناقشة أزمة (أونروا)، كان مهماً جداً، وساهم في تخفيض عجز (أونروا) إلى نحو 64 مليون دولار.وأشار أبو حسنة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، إلى أن هذا الانتصار لـ (أونروا) وللاجئين، جاء بمساعدة عديد الدول، أبرزها الأردن والاتحاد الأوروبي واليابان والسويد وألمانيا.وتعقيباً على العصيان الإداري في مؤسسات (أونروا)، أوضح أبو حسنة، أن هناك محادثات مكثفة تجري لإيجاد حل لهذه المسألة، وتفادي الدخول بإضرابات كبرى.