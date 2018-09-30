فيديو: النُعاس يُداهم الوفد الأمريكي خلال كلمة كوريا الشمالية









رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو أحد أعضاء الوفد الأمريكي، وهو يحاول مقاومة النعاس، أثناء إلقاء وزير الخارجية الكوري الشمالي يونغ هو، كلمة بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.ويبدو في المقطع المصور أحد أعضاء الوفد، وقد سيطر عليه النعاس، وهو يحاول الاستماع لكلمة الوزير الكوري.وكان يونغ هو، يذكّر الولايات المتحدة بالتزاماتها، تجاه الاتفاق الذي توصل إليه زعيما البلدين في سنغافورة.