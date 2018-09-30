نتنياهو: لدينا "معلومات محققة" عن المخزن النووي في طهران

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس السبت، أن بلاده تمتلك "معلومات محققة"، أن إيران أخرجت 15 كيلوغراماً من مواد التحلل الإشعاعي، من المخزن الواقع قرب طهران، الذي كشفه نتنياهو في خطابه، أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة.وكان مسؤول في المخابرات الأميركية، قد وصف لوكالة (رويترز)، المعلومات التي أدلى بها نتنياهو بـ "المضللة"، مشيراً إلى أن بلاده تعلم بأمر هذا المخزن منذ زمن بعيد، وأن المخزن يحتوي على مستندات فقط.ورفض نتنياهو في حديث مع صحفيين في نيويورك، ما صرّح به المسؤول الأميركي، مضيفاً: "إن إسرائيل أبلغت قبل ستة أسابيع، أجهزة مخابرات أجنبية، إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأمر هذا المخزن".وتساءل مسؤول إسرائيلي في حاشية نتنياهو، المتواجدة في مقر الأمم المتحدة، قائلاً: "على ماذا استند مسؤول المخابرات الأميركي في أقواله هذه؟"وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن بحوزة بلاده معلومات تفيد بأن الإيرانيين، نقلوا من المخزن مواد تحلل إشعاعي ووزعوها على مواقع مختلفة في إيران، وتابع أن "الخطوة المطلوبة والأسهل، هي فحص المخزن".إلى ذلك، نفت إيران أنها تمنع مفتشي الأمم المتحدة من الدخول بحرية لمنشآتها النووية، مشددة على أنه "ليس لديها ما تخفيه".وبثت شبكة (CBS) مساء السبت، مقطعاً من مقابلة أجرتها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ظهر به هذا الأخير، وهو يتهم نتنياهو بـ "محاولة إنشاء ستار من دخان، في قضية النووي الإيراني".وقال ظريف في المقابلة التي ستبث اليوم الأحد كاملة: "إن نتنياهو هو الذي وقف في مفاعل ديمونا وهدد إيران، والآن يقول إن إيران هي التي تُهدد، هذا هراء"، على حد تعبيره.