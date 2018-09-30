وزيرة خارجية النمسا تتحدث العربية أمام الجمعية العامة

رام الله - دنيا الوطنأثارت وزيرة خارجية النمسا، عدداً من القضايا العالمية في كلمة بلدها بالجمعية العامة للأمم المتحدة شأنها شأن قادة آخرين، ولكن المختلف أنها استخدمت أربع لغات، واستهلتها بالعربية.بدأت كارين كنايسل، كلمتها اليوم، السبت قائلة باللغة العربية: "إن البشرية لديها صوت أمام الجمعية العامة، وتحتاج أن تستخدمه للتعبير عن أولئك الموجودين خارج القاعة، وغارقين في خضم الحروب والصراعات"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وبعد ذلك انتقلت كنايسل للحديث باللغة الفرنسية ثم الإسبانية والإنجليزية، وشكرت المترجمين "على صبرهم وكياستهم".وفي معرض كلمتها، اقتبست كنايسل أيضاً مثلاً لاتينياً وآخر عبرياً.وبهذه اللغات العديدة تناولت العديد من القضايا العالمية، بما فيها الاحتباس الحراري والمساواة بين الجنسين ومستقبل الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 وكيفية التحرك من "وضع عسكري إلى انتقال دبلوماسي" في سوريا التي يمزقها الحرب.