ترامب: أنا وكيم نحب بعضنا بعد رسائل جميلة

رام الله - دنيا الوطنجدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثناءه على نتائج قمة سنغافورة التي جمعته مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حزيران/ يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن القمة جعلته هو وكيم يُحبان بعضهما.وقال ترامب بعد وصوله إلى ولاية فرجينيا لإلقاء كلمة أمام تجمع لمؤيديه: "كنت قاسيًا وكيم أيضًا، لكننا بعد ذلك أحببنا بعضنا.. حقًا، لقد كتب لي رسائل جميلة"، وفق وكالة (رويترز).وأعرب الرئيس الأمريكي، عن أمله بأن يكون هناك حوارات مستقبلية حول السلام، مضيفًا: "أود أن أشكر الرئيس كيم على شجاعته، وعلى الخطوات التي اتخذها، رغم أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به".وأشاد ترامب بكيم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، قائلاً إنه فخور بشجاعته.ويبدو، أن قمة ترامب كيم الثانية قيد التجهيزات، حيث استجاب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعوة زيارة بيونغيانغ للتخطيط لها.وكان كيم تعهد بالعمل على "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، بينما وعد ترامب بتوفير ضمانات لأمن كوريا الشمالية، وذلك في بيان مشترك لهما، بعد قمتهما الأولى، في سنغافورة، في 12 حزيران/ يونيو الماضي.