أمريكا تُهدد روسيا بحصار بحري

رام الله - دنيا الوطنأكد ريان زينكي، وزير الداخلية الأميركي، أن الولايات المتحدة قادرة على فرض حصار بحري على روسيا في حالة الضرورة، لمنعها من السيطرة على إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.وقال زينكي: "لدينا إمكانية بفضل قواتنا البحرية، لضمان بقاء الممرات البحرية مفتوحة، أو إغلاقها إن لزم الأمر لمنع إمدادات الطاقة الروسية إلى الأسواق".واعتبر الوزير الأميركي، أن بيع منتجات الطاقة يمثل مصدر الدخل الوحيد للاقتصاد الروسي، مضيفًا أن "روسيا تمارس سياسة نشطة في الشرق الأوسط، في محاولة للسيطرة على إدارة تجارة النفط والغاز في هذه المنطقة، كما تفعل في شرق أوروبا".