بينهم عضو كنيست.. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى





وأفادت وكالات محلية، أن من بين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى المبارك، شولي معلم، عضو الكنيست الإسرائيلي.





يذكر، أن بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، قد أصدر قانوناً قبل عدة أشهر، يسمح فيه لأعضاء الكنيست والوزراء، باقتحام المسجد الأقصى المبارك.









رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن جهة باب المغاربة.