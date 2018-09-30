فلكي عربي: مركبة من حضارات فضائية أخرى تقترب من الأرض
رام الله - دنيا الوطن
أكد فلكي عربي، أن "مركبة من حضارات فضائية أخرى تقترب من الأرض".
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الفلكي عماد مجاهد، قوله: إن "جرمًا سماويًا غريبًا يدخل المجموعة الشمسية قادمًا من أعماق المجرة".
وأضاف مجاهد: أن "المراصد الفلكية العالمية، تسعى لفك لغزه والتعرف على حقيقته".
ووفقًا للفلكي مجاهد، فإن "بعض علماء الفلك يعتقدون أنه مركبة فضائية من حضارات أخرى؛ بسبب شكلها الطولي".
أكد فلكي عربي، أن "مركبة من حضارات فضائية أخرى تقترب من الأرض".
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الفلكي عماد مجاهد، قوله: إن "جرمًا سماويًا غريبًا يدخل المجموعة الشمسية قادمًا من أعماق المجرة".
وأضاف مجاهد: أن "المراصد الفلكية العالمية، تسعى لفك لغزه والتعرف على حقيقته".
ووفقًا للفلكي مجاهد، فإن "بعض علماء الفلك يعتقدون أنه مركبة فضائية من حضارات أخرى؛ بسبب شكلها الطولي".
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