فلكي عربي: مركبة من حضارات فضائية أخرى تقترب من الأرض

رام الله - دنيا الوطنأكد فلكي عربي، أن "مركبة من حضارات فضائية أخرى تقترب من الأرض".ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الفلكي عماد مجاهد، قوله: إن "جرمًا سماويًا غريبًا يدخل المجموعة الشمسية قادمًا من أعماق المجرة".وأضاف مجاهد: أن "المراصد الفلكية العالمية، تسعى لفك لغزه والتعرف على حقيقته".ووفقًا للفلكي مجاهد، فإن "بعض علماء الفلك يعتقدون أنه مركبة فضائية من حضارات أخرى؛ بسبب شكلها الطولي".