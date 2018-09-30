إغلاق نقطتي بيع محروقات وإتلاف 1000 لتر في بلدة حزما

أغلقت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، وبدعم ومساندة الأجهزة الأمنية فجر اليوم الأحد، في بلدة حزما نقطتي محروقات عشوائية وغير قانونية، كما وأتلفت 1000 لتر سولار مغشوش ومهرب ومصادرة ماكنتين لتعبئة الوقود.





وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية، أنه بتعليمات وتوجيهات الحكومة، وبمتابعة قيادة الأجهزة المختصة وبمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة وغير القانونية، تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبدعم ومساندة (الأمن الوطني، الشرطة، المخابرات العامة، الارتباط العسكري والخدمات الطبية) فجر اليوم، من إغلاق نقطتين عشوائيتين، والتحفظ على المضبوطات والمعدات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

رام الله - دنيا الوطن