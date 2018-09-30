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اليمن: حزب الله حوّل معقله منصة لإعلام ميليشيات الحوثي

اليمن: حزب الله حوّل معقله منصة لإعلام ميليشيات الحوثي
رام الله - دنيا الوطن
انتقد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، حزب الله اللبناني، الذي حول معقله في بيروت إلى منصة لأبواق جماعات الحوثي، مطالباً الحكومة اللبنانية بالالتزام بسياسة النأي بالنفس.

وقال الإرياني: "إن حزب الله اللبناني، وهو جزء من الحكومة اللبنانية، لم يكتف بتقديم الدعم اللوجستي من خبرات ومقاتلين للجماعات الحوثية، بل قام بتحويل الضاحية الجنوبية إلى منصة لإدارة الماكينة الإعلامية للانقلاب في اليمن ومهاجمة وتشويه تحالف دعم الشرعية"، بحسب ما جاء على موقع (العربية).

وأضاف مناشداً الحكومة في لبنان، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على (تويتر) مساء السبت: "أوجه الدعوة للحكومة اللبنانية، ووزير الإعلام اللبناني للالتزام بسياسة النأي بالنفس التي أعلنتها تجاه الصراعات في المنطقة، والتدخل لوقف الأنشطة التخريبية والتحريضية للجماعات الحوثية في لبنان بغطاء سياسي وأمني ودعم مالي من حزب الله".

وتابع: "أطالب الحكومة اللبنانية، بوقف بث قناة (المسيرة) الفضائية والساحات والمواقع الإلكترونية، والعشرات من العناصر التابعة لجماعات الحوثي الناشطين في لبنان". 

واستطرد بقوله: "هذه الأنشطة غير القانونية تساهم في إطالة أمد الحرب، وتضر بأمن واستقرار اليمن، وبالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

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