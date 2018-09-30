الحوثيون يعلنون استهداف مطار دبي بطائرة مسيّرة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (المسيرة) المحسوبة على الحوثيين، بأن سلاح الجو التابع لجماعة الحوثي، استهدف صباح اليوم الأحد مطار دبي الدولي في الإمارات، بطائرة مسيّرة من طراز "صماد-3".
في المقابل، لم تعلق السلطات الإماراتية على الهجوم، الذي أعلنته جماعة الحوثي.
يذكر، أن الحوثيين أعلنوا في 27 آب/ أغسطس الماضي عن شنهم لهجوم مشابه بالطائرات المسيرة على مطار دبي الدولي، وقبل شهرين، أعلنوا أيضاً عن هجوم آخر بالطائرات المسيرة على مطار أبو ظبي الدولي.
أفادت قناة (المسيرة) المحسوبة على الحوثيين، بأن سلاح الجو التابع لجماعة الحوثي، استهدف صباح اليوم الأحد مطار دبي الدولي في الإمارات، بطائرة مسيّرة من طراز "صماد-3".
في المقابل، لم تعلق السلطات الإماراتية على الهجوم، الذي أعلنته جماعة الحوثي.
يذكر، أن الحوثيين أعلنوا في 27 آب/ أغسطس الماضي عن شنهم لهجوم مشابه بالطائرات المسيرة على مطار دبي الدولي، وقبل شهرين، أعلنوا أيضاً عن هجوم آخر بالطائرات المسيرة على مطار أبو ظبي الدولي.
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