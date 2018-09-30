الحوثيون يعلنون استهداف مطار دبي بطائرة مسيّرة

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (المسيرة) المحسوبة على الحوثيين، بأن سلاح الجو التابع لجماعة الحوثي، استهدف صباح اليوم الأحد مطار دبي الدولي في الإمارات، بطائرة مسيّرة من طراز "صماد-3".في المقابل، لم تعلق السلطات الإماراتية على الهجوم، الذي أعلنته جماعة الحوثي.يذكر، أن الحوثيين أعلنوا في 27 آب/ أغسطس الماضي عن شنهم لهجوم مشابه بالطائرات المسيرة على مطار دبي الدولي، وقبل شهرين، أعلنوا أيضاً عن هجوم آخر بالطائرات المسيرة على مطار أبو ظبي الدولي.