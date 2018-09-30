دولي

مقتل شرطيين في إطلاق نار بولاية ميسيسيبي الأمريكية

مقتل شرطيين في إطلاق نار بولاية ميسيسيبي الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شرطيان مصرعهما، في عملية إطلاق نار، وقعت مساء أمس السبت، في مدينة بروكهافن، التابعة لولاية ميسيسيبي الأميركية.

وأوضحت كينيث كولينز قائد شرطة بروكهافن، أن شرطة المدينة تلقت بلاغاً عن سماع صوت إطلاق نار في أحد المنازل، وعندما ذهب الشرطيان زاك مواك (31 عاماً) وجيمس وايت (35 عاماً) لاستطلاع الأمر، تعرضا لإطلاق نار من أحد الأشخاص، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقالت كولينز، في مؤتمر صحفي: "إن الشرطييْن قتلا إثر تبادل إطلاق النار مع المهاجم، الذي أصيب بجروح".

ولفتت إلى أنه تم نقل المهاجم، الذي يدعى ماركويز فلاورز(25 عاماً) إلى المستشفى، دون أن يتم الإفصاح عن حالته الصحية على الفور، ولم تتضح أية خلفيات أخرى عن الحادث.

وخلال السنوات الأخيرة، شهدت عدة ولايات أميركية، حوادث إطلاق نار، كانت الشرطة فيها هدفاً.

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