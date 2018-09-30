قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين في الضفة الغربية





جاء ذلك، خلال حملة مداهمات، نفذتها قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية.





يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عمليات المداهمة والتفتيش لمنازل المواطنين بشكل يومي، وتزعم مصادرة أسلحة وتستولي على الأموال، بزعم أنها مخصصة لتنفيذ عمليات.









رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات فجر اليوم الأحد، في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت سبعة مواطنين.