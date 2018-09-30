قوات الاحتلال تعتقل سبعة مواطنين في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات فجر اليوم الأحد، في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت سبعة مواطنين.
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات فجر اليوم الأحد، في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت سبعة مواطنين.
جاء ذلك، خلال حملة مداهمات، نفذتها قوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل عمليات المداهمة والتفتيش لمنازل المواطنين بشكل يومي، وتزعم مصادرة أسلحة وتستولي على الأموال، بزعم أنها مخصصة لتنفيذ عمليات.
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