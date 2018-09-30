إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال واعتقال فتييْن في بيت لحم

أصيب الأسير المحرر، نور الدين محمد شكارنة في خاصرته، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه، فجر اليوم الأحد، في بلدة نحالين غرب بيت لحم، فيما اعتقلت فتييْن.





رام الله - دنيا الوطنوأفاد رئيس بلدية نحالين، صبحي زيدان، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة، وداهمت منزل المواطن محمد عزات شكارنة الواقع في منطقة "عصفورة" غرباً، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع داخل المنزل، ما أدى إلى إصابة نجله نور الدين، بعيار ناري في منطقة الخاصرة ونقل إلى أحد المشافي لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمستقرة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وذكر مصدر أمني، أن قوات الاحتلال، اتصلت بالهلال الأحمر فرع بيت لحم مرات عدة، تسأل عن مكان تواجد الشاب المصاب، وأن الرد من قبلهم كان أنهم لم يقوموا بنقله.وقال زيدان: "إن جنود الاحتلال خلفوا دماراً كبيراً في منزل المواطن شكارنة من خلال إصابة جدران المنزل بالرصاص مع خلع كافة أبوابه".وأشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت الفتيين علي خالد نجاجرة (16 عاماً)، وسيف أحمد نجاجرة (17 عاماً)، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.