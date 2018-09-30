مركزية فتح تبحث مقترحاً مصرياً جديداً للمصالحة وترفض التقاسم الوظيفي مع حماس

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، محمد اشتيه، عن مقترح مصري جديد، بحثته مركزية فتح بعد عودة الرئيس محمود عباس من الأمم المتحدة.







وقال اشتيه، لتلفزيون (فلسطين) الرسمي، أمس السبت، إن الجانب المصري، أبلغنا برفض حركة حماس للورقة المصرية، وتقدم بمقترح جديد، وبحثناه بمركزية فتح بعد عودة الرئيس عباس من الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن فتح أجرت مشاوراتها بهذا المقترح.







وأوضح اشتيه، أن حركته لا تريد اتفاقيات جديدة أو وسطاء جدد وتريد استكمال مسار المصالحة من حيث انتهى، حين تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج، وتنفيذ اتفاق 2017.





وأضاف: "ردنا على الورقة المصرية كان إيجابياً جداً، وحماس تقول: إن أساس الحل اتفاق 2011، أيعقل هذا بعد توقيع اتفاق 2017 بعده بست سنوات".







وتابع: "حماس تبحث عن تقاسم وظيفي هذا مدمر ولا يمكن أن يتم ولن تقبله فتح، ورؤيتنا للمصالحة تتمثل في شرعية واحدة وقانون ورجل أمن واحد والموضوع لا يمكن تقسيمه".

رام الله - دنيا الوطن