شؤون فلسطينية

مركزية فتح تبحث مقترحاً مصرياً جديداً للمصالحة وترفض التقاسم الوظيفي مع حماس

مركزية فتح تبحث مقترحاً مصرياً جديداً للمصالحة وترفض التقاسم الوظيفي مع حماس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، محمد اشتيه، عن مقترح مصري جديد، بحثته مركزية فتح بعد عودة الرئيس محمود عباس من الأمم المتحدة.

وقال اشتيه، لتلفزيون (فلسطين) الرسمي، أمس السبت، إن الجانب المصري، أبلغنا برفض حركة حماس للورقة المصرية، وتقدم بمقترح جديد، وبحثناه بمركزية فتح بعد عودة الرئيس عباس من الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن فتح أجرت مشاوراتها بهذا المقترح.

وأوضح اشتيه، أن حركته لا تريد اتفاقيات جديدة أو وسطاء جدد وتريد استكمال مسار المصالحة من حيث انتهى، حين تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج، وتنفيذ اتفاق 2017.

وأضاف: "ردنا على الورقة المصرية كان إيجابياً جداً، وحماس تقول: إن أساس الحل اتفاق 2011، أيعقل هذا بعد توقيع اتفاق 2017 بعده بست سنوات".

وتابع: "حماس تبحث عن تقاسم وظيفي هذا مدمر ولا يمكن أن يتم ولن تقبله فتح، ورؤيتنا للمصالحة تتمثل في شرعية واحدة وقانون ورجل أمن واحد والموضوع لا يمكن تقسيمه".

أخبار ذات صلة

إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال واعتقال فتييْن في بيت لحم

إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال واعتقال فتييْن في بيت لحم

الطقس: أجواء جافة وحارة ولا تغيير على درجات الحرارة

الطقس: أجواء جافة وحارة ولا تغيير على درجات الحرارة

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

تفاصيل جديدة.. مصر تُطلق قطار الفرصة الأخيرة للمصالحة

تفاصيل جديدة.. مصر تُطلق قطار الفرصة الأخيرة للمصالحة

نتنياهو: نحن مستعدون لأي سيناريو في غزة.. &#34;هذا ليس تصريحًا عبثيا&#34;

نتنياهو: نحن مستعدون لأي سيناريو في غزة.. "هذا ليس تصريحًا عبثيا"

مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بيان توضيحي حول المريض سلهب

مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بيان توضيحي حول المريض سلهب

اعتقال مشتبه به بالتشهير بفتاة على &#34;فيسبوك&#34; بجنين

اعتقال مشتبه به بالتشهير بفتاة على "فيسبوك" بجنين

اتفاقية أردنية فلسطينية لتسهيل اجراءات تجديد جوازات سفر المقدسيين

اتفاقية أردنية فلسطينية لتسهيل اجراءات تجديد جوازات سفر المقدسيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال واعتقال فتييْن في بيت لحم

إصابة أسير محرر برصاص الاحتلال واعتقال فتييْن في بيت لحم

مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بيان توضيحي حول المريض سلهب

مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بيان توضيحي حول المريض سلهب

اعتقال مشتبه به بالتشهير بفتاة على &#34;فيسبوك&#34; بجنين

اعتقال مشتبه به بالتشهير بفتاة على "فيسبوك" بجنين

وزير الصحة يشكل لجنة تحقيق وزارية لمتابعة قضية المريض مصعب سلهب

وزير الصحة يشكل لجنة تحقيق وزارية لمتابعة قضية المريض مصعب سلهب

فلسطين تحصل على المرتبة الأولى في حفظ القرآن الكريم في كرواتيا

فلسطين تحصل على المرتبة الأولى في حفظ القرآن الكريم في كرواتيا

وزير الصحة يزور مديرية شرطة محافظة الخليل

وزير الصحة يزور مديرية شرطة محافظة الخليل

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعين في نيويورك لمتابعة الأوضاع في فلسطين

التعاون الإسلامي تعقد اجتماعين في نيويورك لمتابعة الأوضاع في فلسطين

عريقات يدعو دول العالم لعدم الصمت على جرائم الاحتلال

عريقات يدعو دول العالم لعدم الصمت على جرائم الاحتلال

منوعات

&#34;كيم كاردشيان&#34; ترتدي فستاناً وحذاءاً من &#34;النقود&#34;.. دولارات كثيرة

"كيم كاردشيان" ترتدي فستاناً وحذاءاً من "النقود".. دولارات كثيرة

فيديو: روجينا تكشف سر شبابها ورشاقتها رغم اقترابها من الخمسين

فيديو: روجينا تكشف سر شبابها ورشاقتها رغم اقترابها من الخمسين

فيديو: ما حقيقة فيديو المنقبة التي احتضنت عبدالله بلخير؟

فيديو: ما حقيقة فيديو المنقبة التي احتضنت عبدالله بلخير؟

نظرات فنان مصري لـ&#34;درة التونسية&#34; تفضحه.. هل تحرش بها؟

نظرات فنان مصري لـ"درة التونسية" تفضحه.. هل تحرش بها؟

شاهد الصور: رونالدو يراقص الأميركية التي &#34;اغتصبها&#34;

شاهد الصور: رونالدو يراقص الأميركية التي "اغتصبها"

مجددًا.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة أكثر جرأة في ختام مهرجان الجونة

مجددًا.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة أكثر جرأة في ختام مهرجان الجونة

ممثلة مصرية ترتدي فستانًا من أكياس البلاستيك في ختام مهرجان الجونة

ممثلة مصرية ترتدي فستانًا من أكياس البلاستيك في ختام مهرجان الجونة

شاهاد: فيديو &#34;رقص&#34; مثير لمذيعة سورية يتسبب بمنعها من الظهور على التلفزيون

شاهاد: فيديو "رقص" مثير لمذيعة سورية يتسبب بمنعها من الظهور على التلفزيون

حاولوا اختطافها وفشلوا.. شاهد فيديو يرصد لحظة إغتيال تارة فارس

حاولوا اختطافها وفشلوا.. شاهد فيديو يرصد لحظة إغتيال تارة فارس

زواج مُتعة؟ هل هذا الفيديو السبب في اغتيال تارة فارس؟

زواج مُتعة؟ هل هذا الفيديو السبب في اغتيال تارة فارس؟

عربي

دمشق تعلن إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي مع الأردن الشهر المقبل

دمشق تعلن إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي مع الأردن الشهر المقبل

شاهد: وزير خارجية العراق يثير موجة سخرية بسقطة تاريخية

شاهد: وزير خارجية العراق يثير موجة سخرية بسقطة تاريخية

أبو الغيط وغوتيريش يبحثان سبل دعم &#34;أونروا&#34; والأزمة السورية

أبو الغيط وغوتيريش يبحثان سبل دعم "أونروا" والأزمة السورية

عُمان: يجب إيجاد نقاشات إيجابية بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول حل الدولتين

عُمان: يجب إيجاد نقاشات إيجابية بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول حل الدولتين