الطقس: أجواء جافة وحارة ولا تغيير على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطن

قالت دائرة الأرصاد الجوية: إن الجو سيكون اليوم الأحد، جافاً بوجه عام حاراً في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً دافئة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين 2018/10/01: يكون الجو غائماً جزئياً معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الثلاثاء 2018/10/02: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء 2018/10/03: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.