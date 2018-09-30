تفاصيل جديدة.. مصر تُطلق قطار الفرصة الأخيرة للمصالحة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قالت مصادر قيادية فلسطينية، إن مصر أطلقت ما أسمته قطار الفرصة الأخيرة للمصالحة الفلسطينية، حيث ستجري مباحثات مكثفة لإتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس.







وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن وفداً من 35 شخصية من حركة حماس من كافة القطاعات الأمنية والمدنية والشرطية، غادرت قطاع غزة للعاصمة المصرية (القاهرة) أمس السبت؛ لعقد لقاءات مكثفة بشأن المصالحة.





وأضافت المصادر، أن الطواقم المصرية، ستجري مباحثات تفصيلية مع كافة القطاعات لثلاثة أيام للوصول إلى ما يمكن اعتباره جسراً يمكن السير عليه، لافتةً إلى أنه سيكون على قاعدة الوصول إلى الحد الأدنى من التمكين، الذي تطالب به فتح ومقبولاً لديها.







وتابعت: "كما أنه سيلبي بعض مطالب حركة حماس، بعدم القفز على تسليم كل شيء في قطاع غزة بشكل مفاجئ"، مرجحةً أن تنجح الجهود المصرية المبذولة في تحقيق اختراق حقيقي بملف المصالحة.







يذكر أن المصالحة الفلسطينية تراوح مكانها، منذ تفجير موكب رئيس الوزراء، رامي الحمد الله واللواء ماجد فرج، رئيس المخابرات العامة في قطاع غزة آذار/ مارس الماضي.







وتطالب حركة فتح بتمكين الحكومة وتطبيق اتفاق 2017، في حين تؤكد حركة حماس على مطالبتها بتطبيق اتفاق 2011 الشامل، والذي يعاجل كافة ملفات المصالحة.