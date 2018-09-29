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دمشق تعلن إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي مع الأردن الشهر المقبل

دمشق تعلن إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي مع الأردن الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت دمشق اليوم السبت أن معبر نصيب جابر الحيوي مع الأردن، سيعاد فتحه في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بعد إكمالها الاستعدادات اللوجستية لذلك من الجهة السورية، وفق ما أعلنت وزارة النقل السورية في بيان اليوم السبت.

ويأتي ذلك بعدما كانت الوزارة أعلنت صباح اليوم السبت على صفحتها على موقع (فيسبوك) "افتتاح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن وبدء حركة عبور الشاحنات والترانزيت".

ونفت الحكومة الأردنية إثر ذلك افتتاح المعبر. وقالت المتحدثة باسمها، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات إنّ المعبر "لا يزال مغلقاً، ولم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين".

ويعرف المعبر المغلق منذ ثلاث سنوات بمعبر نصيب من الجانب السوري وجابر من الجانب الأردني.

وأكدت وزارة النقل السورية وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، "إنهاء الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من الشهر المقبل والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت".

في المقابل، لم تحدد الأردن موعداً لافتتاح المعبر. وقالت غنيمات في تصريحات، أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن "الجانبين مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية".

وأوضحت أن "الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة"، مؤكدة أن "إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها".

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