نتنياهو: نحن مستعدون لأي سيناريو في غزة.. "هذا ليس تصريحًا عبثيا"

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه جاهز للتعامل مع أي سيناريو قد يطرأ على جبهة قطاع غزة، وأن تهديداته جدية.





ونقلت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية عن نتنياهو قوله في حديث لصحافيين إسرائيليين في نيويورك: "نحن جاهزون لأي سيناريو وهذه كلمة جدية".





كما نقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن نتنياهو طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما الأخير في نيويورك العمل على تهدئة الأوضاع في غزة منعًا لانفجارها.

رام الله - دنيا الوطن