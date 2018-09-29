مستشفى النجاح الوطني الجامعي تصدر بيان توضيحي حول المريض سلهب





وقالت المستشفى في بيان صحفي وصل (دنيا الوطن) نسخة عنه إنها اطلعت على كافة التقارير الطبية والأوراق المطلوبة، وبعد الاطلاع أكدت ان ما حدث مع المريض هو مضاعفات وليس خطأ طبي .





وبينت أنها مستعدة لاطلاع الجمهور على النتائج بعد تسليمها للعائلة.





اليكم البيان:





رام الله - دنيا الوطنقررت مستشفى النجاح الوطني الجامعي تشكيل لجنة تحقيق من مجموعة من الأطباء من داخل المستشفى والمستشفيات المقدسية والحكومية، بعد اجتماع ظهر اليوم السبت لمتابعة حالة المريض مصعب سلهب.