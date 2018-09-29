اعتقال مشتبه به بالتشهير بفتاة على "فيسبوك" بجنين

اعتقلت الشرطة الفلسطينية في جنين بشمال الضفة الغربية، يوم السبت مواطنًا متهمًا بالتشهير بفتاة من خلال نشر صورها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأحالته للجهات المختصة.





وقالت الشرطة في تصريح صحفي إنه "بناء على شكوى تقدمت بها إحدى المواطنات من سكان محافظة جنين لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام مجهول بنشر صور للمشتكية وكتابة ألفاظ غير أخلاقية عبر فيسبوك، وبجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة تم حصر الاشتباه بأحد الاشخاص من سكان محافظة جنين وإلقاء القبض عليه".





وأشارت إلى توقيف المشتبه به تمهيدًا لإحالته الى النيابة العامة أصولا.

رام الله - دنيا الوطن