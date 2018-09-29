اتفاقية أردنية فلسطينية لتسهيل اجراءات تجديد جوازات سفر المقدسيين

رام الله - دنيا الوطنوقعت شركة البريد الاردني اتفاقية تعاون مع الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) يتم بموجبها تقديم خدمة استلام طلبات تجديد جوازات السفر الاردنية للمقدسيين.وحسب بيان وزع اليوم السبت فقد تم توقيع هذه الاتفاقية في مقر شركة البريد في العاصمة عمان بحضور رئيس مجلس ادارة شركة البريد الاردني المهندس باسم الروسان ومدير عام شركة البريد الاردني الدكتور خالد ذيب اللحام ورئيس مجلس ادارة الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) مراد طهبوب بحسب (القدس) المحلية.وقال اللحام "ان هذه الاتفاقية ستدعم صمود المقدسيين من خلال تسهيل اجراءات تجديد جوازات سفرهم الاردنية بحيث بات في وسع المواطن المقدسي تجديد جواز سفره من خلال مكاتب المحاكم الشرعية الأردنية بالقدس"، مشيرا الى ان شركة البريد الأردني ستقوم بالتعاون مع شركة (واصل) بنقل الجوازات المراد تجديدها إلى دائرة الأحوال المدنية في عمان والتي ستقوم بدورها بتجديدها على ان يتم إعادتها الى اصحابها بعد استكمال إجراءات التجديد وفق ذات الالية".من جانبه، اكد طهبوب اهمية التعاون مع البريد الاردني من خلال هذه الاتفاقية التي تعتبر تجسيدا للعلاقات الاخوية بين الاردن وفلسطين، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية تعتبر انجازا لشركة البريد الاردني ودائرة الاحوال المدنية والجوازات الاردنية لجهة التسهيل على المقدسيين.يذكر ان البريد الاردني يسعى من خلال الخطة الاستراتيجية التي وضعتها ادارة الشركة الى توسيع مجالات التعاون مع القطاعين العام والخاص والمؤسسات والشركات في الاقليم، بما ينعكس ايجابا على تطوير وتوسيع مجالات العمل خارج اطار العمل البريدي التقليدي.