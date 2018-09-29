شؤون فلسطينية

وزير الصحة يشكل لجنة تحقيق وزارية لمتابعة قضية المريض مصعب سلهب

وزير الصحة يشكل لجنة تحقيق وزارية لمتابعة قضية المريض مصعب سلهب
رام الله - دنيا الوطن
 شكل وزير الصحة د. جواد عواد لجنة تحقيق للوقوف على تفاصيل ما جرى مع المريض مصعب عبد الرحمن سلهب في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أن وزير الصحة أوعز بتشكيل اللجنة الوزارية للكشف عن حيثيات ما جرى مع المريض سلهب، مضيفة أن فريق الرقابة والتفتيش لوزارة الصحة جمع كافة التفاصيل والمعلومات صباح اليوم وقدم تقريراً بذلك لوزير الصحة، وبناء عليه شكل الوزير عواد لجنة تحقيق لدراسة هذا الملف.

ووعد وزير الصحة بمتابعة الملف بشكل شخصي، مضيفاً أن نتائج اللجنة ستكون جاهزة خلال الأيام القليلة القادمة.

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