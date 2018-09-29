فلسطين تحصل على المرتبة الأولى في حفظ القرآن الكريم في كرواتيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية عن فوز دولة فلسطين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في كرواتيا، حيث حصل الحافظ لكتاب الله «موسى محمد مدفع» من مدينة نابلس على المرتبة الأولى في المسابقة الدولية.وأهدى ادعيس فوز فلسطين في هذه المسابقة لراعي القرآن الكريم وعلومه في فلسطين الرئيس محمود عباس والذي يواجه في هذه الأيام المخاطر التي تتعرض لها فلسطين وقضيتها العادلة بالإيمان والشجاعة والقوة اللازمين،داعياً الله سبحانه أن يوفقه ويسدد خطاه.وقال ادعيس بأن وزارة الأوقاف بإدارتها لحفظ القرآن الكريم تعمل على نشر قيم الإسلام الوسطية والمعتدلة في وجه قيم التطرف والتكفير.