غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة تبحث سبل الرد على جرائم الاحتلال

خاص دنيا الوطن

عقدت غرفة العمليات المشتركة في قطاع غزة، مساء السبت، اجتماعاً لبحث سبل الرد على الاعتداءات الإسرائيلية في القطاع.







وقال مصدر في المقاومة الفلسطينية، لـ "دنيا الوطن"، إن الفصائل الفلسطينية في القطاع عقدت اجتماعاً لبحث سبل الرد على جرائم الاحتلال.







وأوضح المصدر، أن غرفة العمليات المشتركة تعقد مشاورات جادة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية وتدارس سبل ذلك الرد.





وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي في ظل زيادة جرائم الاحتلال وعدوانه الوحشي على المتظاهرين السلميين أمس الجمعة.



