دولي

ارتفاع عدد قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 384 قتيل

ارتفاع عدد قتلى تسونامي إندونيسيا إلى 384 قتيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات الإندونيسية إن عدد قتلى زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) على جزيرة سولاويسي ارتفع يوم السبت إلى 384 قتيلا إذ جرفت الأمواج الضخمة أعدادا كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ.

وضربت أمواج تسونامي مدينة بالو الإندونيسية إثر تعرضها لزلزال عنيف بقوة 7.5 درجات، ما أدى إلى تدمير مبان كثيرة، ودفع الكثير من السكان إلى مغادرة منازلهم بحسب (رويترز).

وتم تسجيل الهزات الأرضية الأولى، في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي( العاشرة صباحا بتوقيت موسكو)، وكان مركز على بعد 80 كم عن مدينة بالو وعلى عمق 18.1 كم.

وأسفرت سلسلة من الزلازل في شهري يوليو وأغسطس الماضيين عن مقتل ما يقرب من 500 شخص في جزيرة لومبوك السياحية، على بعد مئات الكيلومترات جنوب غرب سولاويزي.


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