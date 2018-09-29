وزير الصحة يزور مديرية شرطة محافظة الخليل

متمنياً دوام النجاح والاستمرار بهذه الجهود والمعنويات، حتى إقامة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف.



من جانبه، رحب العقيد أبو الرب بالوزير، مثمناً زيارته هذه لمديرية الشرطة، ومؤكداً على أن التعاون المشترك ما بين المؤسستين بالمجالات المختصة، يؤدي إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، أملاً بتعزيز العلاقات والتعاون المشترك والمستمر، لما فيه خير لأبناء وطننا، ونهضة على مستوى الخدمات المقدمة

من قبل جميع المؤسسات الحكومية.



وفي نهاية اللقاء، دعا الحضور إلى بذل المزيد من الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والرقي بها إلى أعلى مستويات، بما يتناسب مع آمال وتطلعات شعبنا.



رام الله - دنيا الوطنزار وزير الصحة الدكتور جواد عواد، اليوم، مديريةشرطة محافظة الخليل.وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلامبالشرطة "بأن وزير الصحة د. عواد، زار مديرية شرطة محافظة الخليل، وكان في استقباله العقيد حقوقي أحمد أبو الرب، مدير شرطة المحافظة، والعميد حازم أبو هنود، قائد قوات الأمن الوطني بالخليل، وعدد من مدراء المراكز والإدارات والأقسام المختلفة".وقد أشاد د. عواد بجهود الشرطة في حفظ الأمن والنظام العام والحفاظ على السلم الأهلي، منوهاً إلى الكفاءة المهنية العالية التي يتمتع بها منتسبو جهاز الشرطة والتدريبات المستمرة التي يتلقونها، والتي تهدف إلى خدمة المواطن والسهر على راحته،