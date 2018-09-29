ماذا قال ملادينوف عن التصعيد والمعاناة الإنسانية في غزة؟





وأوضح ملادينوف، أن اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (الاتحاد الأوروبي، وروسيا، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة)، دعمت جهود الأمم المتحدة؛ لمنع المزيد من التصعيد، وتمكين الحكومة في غزة، ومعالجة جميع الاحتياجات الإنسانية.





وتابع حديثه: غزة لم تُنس، ومعاناة الناس جزء من نقاشات الأمم المتحدة، حول فلسطين مع الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي.





رام الله - دنيا الوطنقال منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، مساء اليوم السبت: إن هناك جهوداً تُبذل للحيلولة دون وقوع تصعيد في غزة، وتحسين الوضع الإنساني.