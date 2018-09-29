شؤون فلسطينية

الفريق الملكي يُكرم عهد التميمي فماذا أهداها؟

الفريق الملكي يُكرم عهد التميمي فماذا أهداها؟
رام الله - دنيا الوطن
كرّم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم السبت، الفلسطينية عهد التميمي، الأسيرة السابقة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في مقر النادي الملكي بمدريد.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن مدير العلاقات المؤسسية في النادي المدريدي، استقبل الشابة الفلسطينية عهد التميمي في مقر النادي، وأهداها قميصًا لريال مدريد يحمل اسمها والرقم 9.

وكانت عهد التميمي البالغة (17 عاماً)، قد حظيت بتضامن عالمي واسع خلال محاكمتها من طرف قضاء الاحتلال الإسرائيلي، وشكلت لجان عالمية، تطالب بإطلاق سراحها.
  
وقضت الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال الإسرائيلي 8 أشهر، قبل أن يتم الإفراج عنها، لتستقبل استقبال الأبطال لوقوفها ضد احتلال أراضي وطنها.

يشار إلى أن ريال مدريد، سبق له أن استقبل الطفل الفلسطيني أحمد الدوابشة، الذي نجا من حرق مستوطنين لمنزل عائلته في نابلس.

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