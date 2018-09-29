شؤون فلسطينية

عريقات يدعو دول العالم لعدم الصمت على جرائم الاحتلال

عريقات يدعو دول العالم لعدم الصمت على جرائم الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن الصمت وغياب أي رد فعل من المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال، كان صادماً ومشجعاً لاستمرار سلطة الاحتلال (إسرائيل) بارتكاب جرائم الحرب دون محاسبة.

ودعا عريقات في بيان له، اليوم السبت، دول الاتحاد الأوروبي ودول العالم، ونيكولاي ملادونوف، للتوضيح حول صمت سفرائهم وصمتهم المخجل عَلى الجرائم، وآخرها سقوط 7 شهداء في قطاع غزة أمس بينهم طفلان، مشدداً على أن شعبنا الأعزل يحتاج إلى حماية دولية، ومساءلة ومحاسبة إسرائيل، بدلاً من عار الصمت.

وأضاف: "كالعادة عندما تقتل آلة الحرب الإسرائيلية أطفال فلسطين، يكون هناك صمت شامل من المسؤولين الأميركيين أصحاب الضمائر والقلوب المنحرفة من أمثال (هايلي، وجرين بلات، وفريدمان) الذين ينطقون بسرعة البرق لإلقاء اللوم على الضحية وتبرئة المجرم، إنه زمن وحقبة انعدام الأخلاق، والمسؤولية في أروقة صناعة القرار في واشنطن".

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