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شؤون فلسطينية

التربية تتراجع عن بيانها: الاثنين 1/10 إضراب شامل للمدارس والجامعات

التربية تتراجع عن بيانها: الاثنين 1/10 إضراب شامل للمدارس والجامعات
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة التربية والتعليم، إنه وتعقيباً على البيان الأخير الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي، بخصوص دوام الجامعات والمدارس يوم الاثنين.

وبعد صدور بيان القوى الوطنية، بإعلان الإضراب الشامل يوم الاثنين، ليشمل جميع مناحي الحياة بدلاً عن الإضراب التجاري الذي كان مقرراً سابقاً، وبعد اتصالات مطولة أجرتها الوزارة مع تلك القوى؛ فإن وزارة التربية والتعليم العالي، وانسجاماً منها مع قرار الإضراب الشامل، وتجنيباً لطلبتها ومعلميها الإرباك، جراء تعطيل الخدمات العامة وحفاظاً على سلامتهم، وتؤكد التزامها بالإضراب الشامل، كما أعلنت عنه القوى الوطنية في بيانها، وبما يشمل المدارس والجامعات.

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