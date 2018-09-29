بعد ساعات من أولى غاراتها.. تحطم أغلى مقاتلة في التاريخ

رام الله - دنيا الوطنفي صدمة قاسية لسلاح الجو الأميركي، وبعد ساعات من أنباء مدوية عن قيامها بأولى غاراتها، تحطمت مقاتلة من طراز إف-35 بي الشبحية قرب محطة بوفورت الجوية لمشاة البحرية في ولاية ساوث كارولاينا، قبل وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش)، الجمعة.وقال مكتب شرطة مقاطعة بوفورت، إن الطيار الذي كان الوحيد على متن المقاتلة، قفز من الطائرة بأمان، وجرى فحصه للتأكد من أنه ليس مصاباً بجروح.وأكد مسؤول عسكري أميركي، بحسب (رويترز)، أن الطائرة التي تحطمت هي من طراز إف-35 بي التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن، فيما لم يذكر الجيش أو مسؤولون محليون سبب التحطم.يشار إلى أن حادث تحطم المقاتلة، جاء بعد ساعات من تنفيذها أول غارة جوية لها على الإطلاق، قبل أيام.ونفذت الغارة في أفغانستان، ضد هدف ثابت لحركة طالبان، حيث انطلقت الطائرة من السفينة الهجومية يو أس أس إسيكس، حسب ما أفادت مصادر أميركية، الخميس.وتعد المقاتلة إف 35 الأكثر كلفة في تاريخ الصناعات العسكرية الأميركية، وقد تأثر تسليمها بتأخيرات عديدة للتأكد من جاهزيتها للقتال، كما وتوصف المقاتلة بأنها مستقبل الطيران العسكري، فهي تجمع بين قدرات الطائرة الشبح والسرعة، التي تفوق سرعة الصوت، وخفة الحركة، والقدرة على المناورة الحادة، وتكنولوجيا الاستشعار المتقدمة.