عُمان: يجب إيجاد نقاشات إيجابية بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول حل الدولتين

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي: إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمنطقة الشرق الأوسط، وأن تعاون المجتمع الدولي لإيجاد بيئة مناسبة تساعد الأطراف على إنهاء الصراع، أصبح ضرورة استراتيجية ملحة.وأضاف بن علوي، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: نعتقد أن الظروف القائمة حالياً، رغم صعوبتها، وتوقف الحوار، باتت مواتية لإيجاد بيئة لنقاشات إيجابية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى تسوية شاملة على أساس حل الدولتين، حيث إن عدم قيام الدولة الفلسطينية، يؤدي إلى استمرار العنف والإرهاب.وأوضح بن علوي بالقول: إننا في سلطنة عُمان على استعداد لبذل كل جهد ممكن؛ لاعادة بيئة التفاؤل للتوصل إلى اتفاق شامل يضع في الاعتبار مستقبل التعايش السلمي في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما بين الأجيال الفلسطينية والإسرائيلية، فتحقيق بيئة سلمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، يعد أساساً لإقامة السلام في المنطقة.وتابع: كما ندعو دول العالم، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية التي لها دور أساسي في تحقيق السلام والاستقرار في مناطق العالم، لأن تنظر إلى مستقبل هذه القضية من منظور دعم توجهات السلام، وتسهيل عمل المنظمات الدولية، وعدم التضحية بالسلام.