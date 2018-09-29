وزير خارجية العراق يرتكب خطأً في الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين استشهد بمقولة نسبها لشخصية سرجون الأكدي التاريخية، والذي كان حاكماً على بلاد الرافدين بحدود عام 2300 قبل الميلاد.وفي إشارة إلى التعددية وروح السلام والعيش الموجود لدى أهالي بغداد، أكد الجعفري أن "سرجون الأكدي قال عن بغداد إنها قبة العالم ومن يحكمها يتحكم بالرياح الأربعة".في سياق آخر، ذكر الحسن أن "الجعفري الذي ترأس الحكومة العراقية المؤقتة عام 2005 قد لا يجد فرصة المشاركة في الحكومة القادمة، بعد خسارته في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار الماضي".