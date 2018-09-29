حماس: نتنياهو لن يرى جنوده ما لم يدفع الثمن

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية: إن إسرائيل لن ترى جنودها المأسورين لدى الحركة في قطاع غزة ما لم تدفع الثمن مقابل ذلك.وأشار الحية، في حديث صحفي، إلى أن بنيامين نتنياهو لن يرى جنوده الاسرى بيد المقاومة الفلسطينية ما لم يدفع الثمن مقابل ذلك.ووصف الحية نتنياهو بـ"الثعلب الماكر"، وقال ان "نتنياهو لا يدخر جهدا الا ويطالب بجنوده في المحافل الدولية، ويا ليت القادة العرب يطالبون بتحرير أبنائهم من سجون الاحتلال كما يطالب نتنياهو".جاء ذلك، بعد مطالبة نتنياهو خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش يوم الخميس ممارسة الضغط على حركة حماس للإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين لديها.