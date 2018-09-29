طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 2018/09/30:وأكدت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الأولى من كشف (9/27)، اضافة الحافلة الثانية، والحافلة الثالثة (حتى الرقم 30).ودعت المواطنون، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.