طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 2018/09/30:
وأكدت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الأولى من كشف (9/27)، اضافة الحافلة الثانية، والحافلة الثالثة (حتى الرقم 30).
ودعت المواطنون، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.
للتحميل اضغط هنا
نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 2018/09/30:
وأكدت داخلية غزة، أن الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الأولى من كشف (9/27)، اضافة الحافلة الثانية، والحافلة الثالثة (حتى الرقم 30).
ودعت المواطنون، للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية.
للتحميل اضغط هنا
التعليقات