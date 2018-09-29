ماكغولدريك: ندعو الجيش الإسرائيلي لضمان توافُق استخدام القوة مع القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطنأعرب المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، عن شعوره بالحزن العميق إزاء التقارير التي أفادت بقتل الجيش الإسرائيلي سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان.وقال ماكغولدريك: إنه يشعر بالحزن لمقتل شبعة فلسطينيين، وإصابة مئات آخرين بجروح على يد القوات الإسرائيلية خلال المظاهرات التي شهدها قطاع غزة يوم أمس، مؤكدًا أنه هذه أعلى حصيلة في يوم واحد منذ 14 أيار/ مايو 2018، حيث استشهد 42 فلسطينيًا.وأضاف: أدعو القوات الإسرائيلية إلى ضمان توافُق استخدام القوة مع الالتزامات التي يرتّبها القانون الدولي عليها، ويجب على الأطراف الفاعلة كافة أن تضمن عدم استهداف الأطفال بأعمال العنف، أو تعريضهم لخطر العنف، أو تشجعيهم على المشاركات في أعمال العنف على الإطلاق، وفق تعبيره.