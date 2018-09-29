مباشر | مباراة شباب خانيونس واتحاد الشجاعية | الشوط الثاني

شؤون فلسطينية

رفع العلم الفلسطيني في حي المتدينين اليهود بالقدس

رفع العلم الفلسطيني في حي المتدينين اليهود بالقدس
رفع العلم الفلسطيني في حي المتدينين اليهود
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (المصدر) الإسرائيلي: إن مشهد مثير حدث في حي اليهود المتدينين بالقدس، حيث تناقلت مواقع إخبارية يهودية، محسوبة على حركة اليهود المتدينين، صورا لرفع علم فلسطين في حي مئة شعاريم في القدس، حيث تعيش أغلبية سكانية من اليهود المتزمتين.

وكتبت هذه المواقع أن هنالك أشخاص، رفعوا العلم في مدخل الحي، حيث رفعت في السابق دمى لجنود متدينين احتجاجا على تجنيد متدينين يهود في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد أن كانوا معفيين في الخدمة الإلزامية.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية، تحقيقا في القضية للوصول إلى الذين رفعوا العلم، ومما يعزز الفرضية أن رافعي العلم هم من اليهود المتدينين وجود كتابات ضد "الحركة الصهيونية" وإسرائيل.

أخبار ذات صلة

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

طالع بالأسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غدًا الأحد

التربية: الإثنين دوام كالمعتاد للمدارس والجامعات

التربية: الإثنين دوام كالمعتاد للمدارس والجامعات

صورة: الشهيد ناصر مصبح الغائب الحاضر داخل فصله الدراسي

صورة: الشهيد ناصر مصبح الغائب الحاضر داخل فصله الدراسي

بينهم 1930 امرأة.. 113 ألف حالة اعتقال خلال انتفاضة الأقصى

بينهم 1930 امرأة.. 113 ألف حالة اعتقال خلال انتفاضة الأقصى

إعلام الاحتلال يزعم: إبطال مفعول عدة قنابل شرقي مدينة غزة

إعلام الاحتلال يزعم: إبطال مفعول عدة قنابل شرقي مدينة غزة

قيادي فتحاوي: على مصر أن تضغط أكثر لتحرير صراعات الفصائل الفلسطينية

قيادي فتحاوي: على مصر أن تضغط أكثر لتحرير صراعات الفصائل الفلسطينية

جماهير قطاع غزة تُشيّع جثامين سبعة شهداء

جماهير قطاع غزة تُشيّع جثامين سبعة شهداء

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

صورة: الشهيد ناصر مصبح الغائب الحاضر داخل فصله الدراسي

صورة: الشهيد ناصر مصبح الغائب الحاضر داخل فصله الدراسي

بينهم 1930 امرأة.. 113 ألف حالة اعتقال خلال انتفاضة الأقصى

بينهم 1930 امرأة.. 113 ألف حالة اعتقال خلال انتفاضة الأقصى

إعلام الاحتلال يزعم: إبطال مفعول عدة قنابل شرقي مدينة غزة

إعلام الاحتلال يزعم: إبطال مفعول عدة قنابل شرقي مدينة غزة

جماهير قطاع غزة تُشيّع جثامين سبعة شهداء

جماهير قطاع غزة تُشيّع جثامين سبعة شهداء

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

&#34;لجنة دعم الصحفيين&#34; تدعو لوضع حدٍ لاستمرار استهداف الصحفيين المتمرسين والناشئين

"لجنة دعم الصحفيين" تدعو لوضع حدٍ لاستمرار استهداف الصحفيين المتمرسين والناشئين

فلسطين أول دولة عربية تنضم إلى منظمة إدارات المدن العالمية (ICMA)

فلسطين أول دولة عربية تنضم إلى منظمة إدارات المدن العالمية (ICMA)

محكمة العدل الدولية.. فلسطين تقرع أبوابها من جديد.. وجدار الفصل لا يزال منصوبًا

محكمة العدل الدولية.. فلسطين تقرع أبوابها من جديد.. وجدار الفصل لا يزال منصوبًا

منوعات

&#34;كيم كاردشيان&#34; ترتدي فستاناً وحذاءاً من &#34;النقود&#34;.. دولارات كثيرة

"كيم كاردشيان" ترتدي فستاناً وحذاءاً من "النقود".. دولارات كثيرة

فيديو: روجينا تكشف سر شبابها ورشاقتها رغم اقترابها من الخمسين

فيديو: روجينا تكشف سر شبابها ورشاقتها رغم اقترابها من الخمسين

فيديو: ما حقيقة فيديو المنقبة التي احتضنت عبدالله بلخير؟

فيديو: ما حقيقة فيديو المنقبة التي احتضنت عبدالله بلخير؟

نظرات فنان مصري لـ&#34;درة التونسية&#34; تفضحه.. هل تحرش بها؟

نظرات فنان مصري لـ"درة التونسية" تفضحه.. هل تحرش بها؟

شاهد الصور: رونالدو يراقص الأميركية التي &#34;اغتصبها&#34;

شاهد الصور: رونالدو يراقص الأميركية التي "اغتصبها"

مجددًا.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة أكثر جرأة في ختام مهرجان الجونة

مجددًا.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة أكثر جرأة في ختام مهرجان الجونة

ممثلة مصرية ترتدي فستانًا من أكياس البلاستيك في ختام مهرجان الجونة

ممثلة مصرية ترتدي فستانًا من أكياس البلاستيك في ختام مهرجان الجونة

شاهاد: فيديو &#34;رقص&#34; مثير لمذيعة سورية يتسبب بمنعها من الظهور على التلفزيون

شاهاد: فيديو "رقص" مثير لمذيعة سورية يتسبب بمنعها من الظهور على التلفزيون

حاولوا اختطافها وفشلوا.. شاهد فيديو يرصد لحظة إغتيال تارة فارس

حاولوا اختطافها وفشلوا.. شاهد فيديو يرصد لحظة إغتيال تارة فارس

زواج مُتعة؟ هل هذا الفيديو السبب في اغتيال تارة فارس؟

زواج مُتعة؟ هل هذا الفيديو السبب في اغتيال تارة فارس؟

عربي

واشنطن: باقون في سورية طالما لإيران وجود فيها

واشنطن: باقون في سورية طالما لإيران وجود فيها

روسيا تبدأ بتسليم صواريخ &#34;إس 300&#34; لسوريا

روسيا تبدأ بتسليم صواريخ "إس 300" لسوريا

الأردن: نجحنا في تقليص عجز (أونروا) لـ 60 مليون دولار

الأردن: نجحنا في تقليص عجز (أونروا) لـ 60 مليون دولار

الجيش الإسرائيلي يَزعُم: حزب الله حوّل قلب بيروت لمصنع صواريخ

الجيش الإسرائيلي يَزعُم: حزب الله حوّل قلب بيروت لمصنع صواريخ