رفع العلم الفلسطيني في حي المتدينين اليهود بالقدس

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (المصدر) الإسرائيلي: إن مشهد مثير حدث في حي اليهود المتدينين بالقدس، حيث تناقلت مواقع إخبارية يهودية، محسوبة على حركة اليهود المتدينين، صورا لرفع علم فلسطين في حي مئة شعاريم في القدس، حيث تعيش أغلبية سكانية من اليهود المتزمتين.وكتبت هذه المواقع أن هنالك أشخاص، رفعوا العلم في مدخل الحي، حيث رفعت في السابق دمى لجنود متدينين احتجاجا على تجنيد متدينين يهود في صفوف الجيش الإسرائيلي بعد أن كانوا معفيين في الخدمة الإلزامية.وفتحت الشرطة الإسرائيلية، تحقيقا في القضية للوصول إلى الذين رفعوا العلم، ومما يعزز الفرضية أن رافعي العلم هم من اليهود المتدينين وجود كتابات ضد "الحركة الصهيونية" وإسرائيل.