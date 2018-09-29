صورة: الشهيد ناصر مصبح الغائب الحاضر داخل فصله الدراسي





رام الله - دنيا الوطندخل الطلاب في فصلهم، ليجدوا مقعد زميلهم الشهيد ناصر مصبح فارغا، لتنتابهم حالة من الحزن؛ بسبب فقدانهم له بعد ان استشهاد برصاص الاحتلال امس الجمعة، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، خلال فعاليات جمعة (انتفاضة الأقصى).صورة نشرت على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) توضح زميل الطفل مصبح في نفس البنك داخل الفصل وهو يبكي، فلم يبق جاره سوى صورة.