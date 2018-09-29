مباشر | مباراة شباب خانيونس واتحاد الشجاعية | الشوط الأول

دولي

خلافا لموقف ترامب الجديد.. نتنياهو: لست ملتزما بحل الدولتين

خلافا لموقف ترامب الجديد.. نتنياهو: لست ملتزما بحل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم أمس الجمعة، إنه ليس ملتزما بحل الدولتين، "من باب القفز عن التسميات بداعي التركيز على الجوهر"، الذي لا يتجاوز الحكم الذاتي للفلسطينيين ونزع الأسلحة والسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ولو كان ذلك تحت مسمى "دولة" دون مقومات دولة.

جاء ذلك بعد يومين من تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي، تحلل فيها من الالتزام بحل الدولتين، من مدخل إرجاع ذلك إلى رغبة الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

وفي مقابلة مع شبكة (CNN)، وردا على سؤال بشأن التزامه بإقامة دولة فلسطينية، ادعى نتنياهو أن "استخدام التسميات لن يحقق شيئا، لأن أناسا مختلفين يقصدون أمورا مختلفة عندما يتحدثون عن دولة، وبدلا من الحديث عن التسميات أفضل الحديث عن الجوهر"، على حد قوله.

يشار في هذا السياق إلى أن ترامب كان قد صرح في لقائه مع نتنياهو، الأربعاء: "لا أشعر بالحاجة إلى التحدث عن حل الدولتين، والآن من الممكن أن يكون لديهم رأي مختلف (متوجها إلى نتنياهو).. لا أعتقد. ولكن، برأيي، فإن حل الدولتين سيكون الأفضل".

وبحسب نتنياهو، وفي لقائه مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة سأله الرئيس الأميركي عما يريده أن يحصل، فأجاب: "معني بحكم ذاتي للفلسطينيين في دولة منزوعة السلاح بدون قدرة على تهديد إسرائيل".

وأضاف: "يجب أن تكون الصلاحيات الأمنية العليا بيد إسرائيل، وليس الأمم المتحدة، ولا الشرطة الكندية، ولا قوات نمساوية أو أسترالية... السيطرة الأمنية يجب أن تكون بيد القوات الإسرائيلية".

وتابع: "يسألونني عما إذا كان ذلك يتماشى مع دولة؟ لا أعرف.. قرروا أنتم. أريد أن يتحكم الفلسطينيون بأنفسهم، ولكن بحيث لا يستطيعون تهديدنا". على حد قوله.

وتعقيبا على الخطة الأميركية (صفقة القرن)، أكد نتنياهو أنه سيدرسها بشكل منفتح وبحماس؛ لأن هناك صداقة عظيمة (أميركية) مع إسرائيل.

أخبار ذات صلة

الاتحاد الأوروبي سيضيف 40 مليون يورو لتمويل (أونروا)

الاتحاد الأوروبي سيضيف 40 مليون يورو لتمويل (أونروا)

روسيا تُحذر من التفرد بالقضية الفلسطينية

روسيا تُحذر من التفرد بالقضية الفلسطينية

تحقيقات &#34;الاعتداء الجنسي&#34; تُعطل تثيبت مرشح ترامب

تحقيقات "الاعتداء الجنسي" تُعطل تثيبت مرشح ترامب

كوريا الجنوبية تحتجر سفينة روسية

كوريا الجنوبية تحتجر سفينة روسية

تحطم أول مقاتلة (شبح) أمريكية من طراز (إف- 35 بي)

تحطم أول مقاتلة (شبح) أمريكية من طراز (إف- 35 بي)

قرار من واشنطن بشأن القنصلية الأمريكية في البصرة.. وبومبيو يُحذر إيران

قرار من واشنطن بشأن القنصلية الأمريكية في البصرة.. وبومبيو يُحذر إيران

بسبب السيسي.. أردوغان يرفض دعوة لحضور مأدبة غداء لترامب

بسبب السيسي.. أردوغان يرفض دعوة لحضور مأدبة غداء لترامب

وفاة مجرم مجزرة كفر قاسم يسسخار شدمي

وفاة مجرم مجزرة كفر قاسم يسسخار شدمي

التعليقات

الدنيا حكايات

الطائرة الروسية بداية الأزمة

الطائرة الروسية بداية الأزمة

شؤون فلسطينية

بينهم 1930 امرأة.. 113 ألف حالة اعتقال خلال انتفاضة الأقصى

بينهم 1930 امرأة.. 113 ألف حالة اعتقال خلال انتفاضة الأقصى

إعلام الاحتلال يزعم: إبطال مفعول عدة قنابل شرقي مدينة غزة

إعلام الاحتلال يزعم: إبطال مفعول عدة قنابل شرقي مدينة غزة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

&#34;لجنة دعم الصحفيين&#34; تدعو لوضع حدٍ لاستمرار استهداف الصحفيين المتمرسين والناشئين

"لجنة دعم الصحفيين" تدعو لوضع حدٍ لاستمرار استهداف الصحفيين المتمرسين والناشئين

فلسطين أول دولة عربية تنضم إلى منظمة إدارات المدن العالمية (ICMA)

فلسطين أول دولة عربية تنضم إلى منظمة إدارات المدن العالمية (ICMA)

موهبة شعرية وطالبة تحدّت الصعاب على &#34;مقعد وزير التربية&#34;

موهبة شعرية وطالبة تحدّت الصعاب على "مقعد وزير التربية"

الاحتلال يقتحم قرية العيساوية شرقي القدس

الاحتلال يقتحم قرية العيساوية شرقي القدس

صيدم يتسلم تمويلاً من الهند لبناء مدرستين جديدتين في قباطية وطوباس

صيدم يتسلم تمويلاً من الهند لبناء مدرستين جديدتين في قباطية وطوباس

منوعات

فيديو: روجينا تكشف سر شبابها ورشاقتها رغم اقترابها من الخمسين

فيديو: روجينا تكشف سر شبابها ورشاقتها رغم اقترابها من الخمسين

فيديو: ما حقيقة فيديو المنقبة التي احتضنت عبدالله بلخير؟

فيديو: ما حقيقة فيديو المنقبة التي احتضنت عبدالله بلخير؟

شاهد: تمارا فرّا أقامت 5 حفلات خطوبة والزفاف غدًا

شاهد: تمارا فرّا أقامت 5 حفلات خطوبة والزفاف غدًا

نظرات فنان مصري لـ&#34;درة التونسية&#34; تفضحه.. هل تحرش بها؟

نظرات فنان مصري لـ"درة التونسية" تفضحه.. هل تحرش بها؟

شاهد الصور: رونالدو يراقص الأميركية التي &#34;اغتصبها&#34;

شاهد الصور: رونالدو يراقص الأميركية التي "اغتصبها"

مجددًا.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة أكثر جرأة في ختام مهرجان الجونة

مجددًا.. زوجة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة أكثر جرأة في ختام مهرجان الجونة

ممثلة مصرية ترتدي فستانًا من أكياس البلاستيك في ختام مهرجان الجونة

ممثلة مصرية ترتدي فستانًا من أكياس البلاستيك في ختام مهرجان الجونة

شاهاد: فيديو &#34;رقص&#34; مثير لمذيعة سورية يتسبب بمنعها من الظهور على التلفزيون

شاهاد: فيديو "رقص" مثير لمذيعة سورية يتسبب بمنعها من الظهور على التلفزيون

حاولوا اختطافها وفشلوا.. شاهد فيديو يرصد لحظة إغتيال تارة فارس

حاولوا اختطافها وفشلوا.. شاهد فيديو يرصد لحظة إغتيال تارة فارس

زواج مُتعة؟ هل هذا الفيديو السبب في اغتيال تارة فارس؟

زواج مُتعة؟ هل هذا الفيديو السبب في اغتيال تارة فارس؟

عربي

واشنطن: باقون في سورية طالما لإيران وجود فيها

واشنطن: باقون في سورية طالما لإيران وجود فيها

روسيا تبدأ بتسليم صواريخ &#34;إس 300&#34; لسوريا

روسيا تبدأ بتسليم صواريخ "إس 300" لسوريا

الأردن: نجحنا في تقليص عجز (أونروا) لـ 60 مليون دولار

الأردن: نجحنا في تقليص عجز (أونروا) لـ 60 مليون دولار

الجيش الإسرائيلي يَزعُم: حزب الله حوّل قلب بيروت لمصنع صواريخ

الجيش الإسرائيلي يَزعُم: حزب الله حوّل قلب بيروت لمصنع صواريخ