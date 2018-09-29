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شؤون فلسطينية

إعلام الاحتلال يزعم: إبطال مفعول عدة قنابل شرقي مدينة غزة

إعلام الاحتلال يزعم: إبطال مفعول عدة قنابل شرقي مدينة غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه أبطل مفعول عدد كبير من القنابل الأنبوبية واليدوية، التي ألقيت على القوات أمس الجمعة خلال المواجهات قرب (معبر كارني) شرقي مدينة غزة، بحسب موقع (حدشتوت 24) الإسرائيلي.

وقد شهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة أمس، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال، ضمن فعاليات مسيرة العودة والتي حملت اسم جمعة (انتفاضة الأقصى)، والتي أسفرت عن استشهاد سبعة مواطنين، وإصابة أكثر من 500 آخرين.

بدوره، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "تقوم قوات الجيش في هذه الأثناء بتحييد وتفجير حوالي 100 قنبلة يدوية وأنبوبية ألقيت أمس من قطاع غزة خلال التظاهرات، لذلك ستسمع عدة انفجارات خلال الأوقات المقبلة".

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