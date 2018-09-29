قيادي فتحاوي: على مصر أن تضغط أكثر لتحرير صراعات الفصائل الفلسطينية

خاص دنيا الوطندعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، جمهورية مصر العربية، للضغط أكثر على الفصائل الفلسطينية، حتى تنجح المصالحة الوطنية في الوصول إلى مبتغاها.وقال زكي لـ"دنيا الوطن": نأمل أن تنجح المساعي المصرية، وأن يكون في غزة تحرير من صراعات الفصائل، ويتم إنهاء كل الملفات العالقة، وأن نرى تطبيق كل ملفات المصالحة على أرض الواقع.وأشار زكي، إلى أن الرئيس محمود عباس، تحدث باسم العالم كله، وكشف تجاوزات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأن هذا الأخير تجاوز كل الحدود، فحتى أصدقائه لم يتركهم بل يهاجم المكسيك وكندا وأستراليا وأوروبا، إضافة لخصومه الروس والصينيين، مؤكدًا أنه لا احتكار أمريكي لعملية السلام، وأنه إذا اعتقد الأوروبيون أنه لا حل بدون الولايات المتحدة، فنحن سنقول إن دور أمريكا في السلام كأي دولة أخرى، وليس دورًا حصريًا منفردًا، وإنما تضاف إلى الرباعية.وأوضح أن الدبلوماسية الفلسطينية، ستعمل خلال الفترة المقبلة على عدة جبهات دولية، منها الاعتراف بدولة كاملة السيادة، والاستمرار في طلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.