شؤون فلسطينية

جماهير قطاع غزة تُشيّع جثامين سبعة شهداء

جماهير قطاع غزة تُشيّع جثامين سبعة شهداء
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير قطاع غزة، بعد ظهر اليوم السبت، جثامين سبعة شهداء من مناطق مختلفة، والذين استشهدوا، خلال فعاليات مسيرة العودة أمس الجمعة، والتي حملت اسم جمعة (انتفاضة الأقصى) على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

والشهداء هم، محمد نايف الحوم (14 عامًا) ومحمد أشرف العواودة (26 عامًا) من مخيم البريج وسط قطاع غزة، وإياد خليل الشاعر (20 عامًا)، ومحمد وليد هنية (24 عامًا)، ومحمد بسام شخصة (24 عامًا) من مدينة غزة، وناصر عزمي مصبح (12 عامًا)، ومحمد علي إنشاصي (18 عامًا) من محافظة خانيونس جنوب القطاع.

وانطلقت جنازات التشييع من منازل الشهداء للصلاة عليهم ومواراتهم الثرى في مقابر الشهداء، كل حسب منطقة سكنه.

وردد المشيعون هتافات غاضبة، تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق المتظاهرين سلميًا على الحدود الشرقية للقطاع، ومطالبة باستمرار مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها.


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