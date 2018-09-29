مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس



أربعة أفراد من اسرتي وبعد الحرب الاخيرة علي غزة يعانون من أمراض مزمنة وقد تم تحويل زوجتي وأبنتي للعلاج في مشافي الضفه للعلاج وقد قوبلت التحويلات برفض الاسرائيلي رغم تدخل حقوق الانسان، وطفلان يعانيان من الاضطراب النفسي والتبول اللاارادي المزمن وكل العلاجات والادوية لم توقف تلك المعاناة، ومجموع تلك الادويه التي تحملتها تفوق 400 شيكل شهريا..





ورحله علاج اسرتي كلفتي اموال طائله من تحاليل وعلاجات ومشافي مما جعلتني احتاج القروض، حيث أنني اتقاضى 750 شيكل ويقوم البنك باستردادها.



أبنائي جميعهم طلاب مدارس، يذهبون لمدارسهم بلا حقيبه واحذيتهم منهكة وبلا مصروف تراكمت اجرة المنزل وصاحبه يطالب حقة واخلاء المنزل بالقانون..



سيادة الرئيس...أتوجة لكم ونحن أسرة نعاني الموت البطئ وليس لنا سواء الله وانتم برفع هذة المعاناة عن أسرة منكوبه..نحن لدينا كل ما يثبت ما نقوله ونحن متاكدين من سعة صدرك ...متمنين من الله ومنكم المساعدةوتقديم ما هو مناسب.



سيادة الرئيس..انا اسير سابق واليوم وفي ظل هذا الوضع أصبحت أخشي السجن في غزة علي ذمم مالية...وهذا سيكون الموت لي

الي أصحاب الظمائر الحيه ولكل شريف قرء رسالتي أن يوصلها وأن يقدم يد العون لاخ لكم ولاسرة فلسطينيه سوف تجد نفسها في الشوارع وهذا ترفضه نخوتكم ووطنيتكم وانتمائكم لشعبكم وقضيته العادله



للتواصل 0599854348



رام الله - دنيا الوطنأنا المواطن محمد سليمان المسارعي من سكان قطاع غزة أسير محرر سابق..ومن تعينات 2005 ومن جهاز الامن الوطنيمعيل لاسرة مكونة من تسعة افراد أسكن في بيت بالايجار منذ خمسة عشرعاما وأدفع ما قيمتة 600 شيكل شهريا.