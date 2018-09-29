أبو الهول: الرئيس عباس أهمل مسيرات العودة.. الدول العربية ستمنع الأمور من الانزلاق

خاص دنيا الوطنأكد أشرف أبو الهول، الكتاب والصحفي المصري، أن الرئيس الفلسطيني، تحدث عن ضرورة أن يكون هناك حلول عادلة للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة على حدود الرابع من حزيران/يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس.وأوضح أبو الهول في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس أبو مازن، تحدث عن إيمانه بالحل السلمي، معتبراً أن ذلك رسالة للرئيس الأمريكي، بأنه لن يسمح له بتمرير ما يسمى بـ (صفقة القرن).وقال: "ما يتعلق بالشأن الداخلي، فإن الأمور تحتاج إلى مزيد من التوضيح في الفترة المقبلة، وذلك بعد الإجراءات التي ستتخذ، حيث إن الرئيس أبو مازن، تحدث عن أن هناك فرصة لعملية المصالحة الفلسطينية".وأشار أبو الهول إلى أن خطاب الرئيس عباس، أهمل الحديث عن مسيرات العودة.وحول إجراءات الرئيس المقبلة، أوضح أبو الهول، أنه تم الحديث في السابق عن الكثير من التهديدات، ولكن لم تُنفذ، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنه لايمكن فصل الضفة عن قطاع غزة، معتبراً أن التهديدات تستخدم في الغالب كدأداة ضغط.وقال: "استحقاق عملية السلام لا يمكن أن تتم إلا بالوحدة الفلسطينية، وبالتالي؛ أعتقد أن الأمور ستختلف في الأيام المقبلة، وأن الاطراف العربية لن تترك الأمور تنزلق أكثر من ذلك".