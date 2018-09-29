وفد حركة حماس يُغادر قطاع غزة عبر (معبر رفح) مُتجهاً للقاهرة

أفاد مصدر خاص لـ "دنيا الوطن"، أن وفداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غادر قبل قليل، قطاع غزة، عبر (معبر رفح البري)، متجهاً إلى العاصمة المصرية القاهرة.





ومن المقرر، أن يَستكمل وفد حركة حماس، المباحثات في ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة مع المسؤولين المصريين.





بدورها، أكدت قناة القدس، أن الوفد، سيكون برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لافتة إلى أنه سيتم استكمال المباحثات في ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة.



رام الله - دنيا الوطن